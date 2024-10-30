Слот — о Кьезе: «Ливерпуль» не рассматривает вариант, чтобы отдать его в аренду

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался об итальянском вингере своей команды Федерико Кьезе. 27-летний футболист присоединился к мерсисайдскому клубу прошлым летом из «Ювентуса» и в этом сезоне на поле ещё не появлялся.

«Аренда в январе? Даже не думал об этом. Прежде всего он должен набрать форму, а потом мы увидим, что будет дальше. Он пропустил предсезонную подготовку в «Ливерпуле», а в «Ювентусе» занимался отдельно от общей группы. Кроме того, переход в лигу с такой высокой интенсивностью — это непросто для любого игрока. Мы понимали это и знали, что нам нужно будет найти ключ к тому, чтобы Федерико набрал лучшую форму. Пока всё не идеально, поэтому мы стараемся найти способ развивать его, не перегружая. Я уверен, что у нас всё получится», — приводит слова Слота британское онлайн-издание Liverpool Echo.