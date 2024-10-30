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Ван Нистелрой обозначил задачи «Манчестер Юнайтед» на этот сезон

Ван Нистелрой обозначил задачи «Манчестер Юнайтед» на этот сезон
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И. о. главного тренера «Манчестер Юнайтед» Руд ван Нистелрой обозначил задачи команды на текущий сезон. Он заявил, что «красные дьяволы» должны сплотиться и переломить неудачный ход сезона. Также ван Нистелрой отметил, что важной задачей будет восстановить дух победителя.

«Сейчас самое время для всех в клубе работать сообща, выкладываться по полной и переломить ход этого сезона, пока у нас есть на это время. По своему опыту игры и работы в клубе я могу с уверенностью сказать, что, когда игроки, персонал и болельщики объединяются, «Манчестер Юнайтед» становится непобедимым.

Когда я вернулся в клуб прошлым летом, я верил, что «Манчестер Юнайтед» может вернуться на прежний высокий уровень. Я до сих пор верю в это, но потребуется время и много упорной работы. Первый шаг — восстановить дух победителя», — приводит слова ван Нистелроя клубный сайт.

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