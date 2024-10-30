Ван Нистелрой обозначил задачи «Манчестер Юнайтед» на этот сезон

И. о. главного тренера «Манчестер Юнайтед» Руд ван Нистелрой обозначил задачи команды на текущий сезон. Он заявил, что «красные дьяволы» должны сплотиться и переломить неудачный ход сезона. Также ван Нистелрой отметил, что важной задачей будет восстановить дух победителя.

«Сейчас самое время для всех в клубе работать сообща, выкладываться по полной и переломить ход этого сезона, пока у нас есть на это время. По своему опыту игры и работы в клубе я могу с уверенностью сказать, что, когда игроки, персонал и болельщики объединяются, «Манчестер Юнайтед» становится непобедимым.

Когда я вернулся в клуб прошлым летом, я верил, что «Манчестер Юнайтед» может вернуться на прежний высокий уровень. Я до сих пор верю в это, но потребуется время и много упорной работы. Первый шаг — восстановить дух победителя», — приводит слова ван Нистелроя клубный сайт.