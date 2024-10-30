Губерниев: «Локомотив» — молодая команда со стальными яйцами

Известный спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев оценил выступления московского «Локомотива» в нынешнем сезоне. Он похвалил команду и её лидера Алексея Батракова, назвав полузащитника лучшим игроком РПЛ на данный момент. Также Губерниев отметил стальной характер железнодорожников.

«Локомотив» – один из лидеров российского футбола, точнее говоря, молодой «Локомотив». Команда, не признающая авторитетов, как мы видим, команда боевая, и команда, которая извлекает максимум. И Батраков – лучший игрок чемпионата прямо сейчас. Это очень приятно с учётом наличия великолепных бразильцев в том же «Зените». Поэтому отмечаю, что «Локомотив» держит удар, молодая команда со стальными яйцами, что приятно», — приводит слова Губерниева «Советский спорт».

Напомним, сейчас «Локомотив» занимает третью строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команду возглавляет Михаил Галактионов.