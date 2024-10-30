Нападающий «Факела» Каштанов: завидовал «Балтике», что они играют в финале Кубка, а мы нет

Нападающий «Факела» Алексей Каштанов высказался о вылете «Факела» из Кубка России после группового этапа Пути РПЛ.

«Я не могу сказать, что вылет из Кубка — это хорошо, потому что теперь мы сможем сосредоточиться на РПЛ. В начале сезона начинаются чемпионат и Кубок. И мы должны выбрать что-то одно? Я считаю, это неправильно. У нас, спортсменов, не такое мышление. Мы в спорте, и каждый футболист обязан развиваться. Он должен иметь менталитет победителя. Надо дальше играть и выигрывать.

Честно, мы когда за «Урал» проиграли в Краснодаре при 30-тысячной трибуне, мне было обидно. Я завидовал «Балтике» по-белому, что они играли в финале Кубка, а мы — нет. Это классные эмоции. Понятное дело, что не очень результаты сложились, но это хороший для них опыт», — сказал Каштанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Дрёмовой.