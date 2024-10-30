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Писарев: не вижу большой разницы между Абаскалем и Станковичем

Писарев: не вижу большой разницы между Абаскалем и Станковичем
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Российский специалист Николай Писарев высказался о работе главного тренера московского «Спартака» Деяна Станковича.

«Я ничего не вижу, что менялось бы в «Спартаке» с работой Станковича. Я вижу какие-то шарахания. В Нижнем Новгороде выиграли, но у Нижнего тоже большие проблемы. Мне сложно оценивать работу Станковича, потому что не вижу никаких изменений. То же самое и у Абаскаля было непонятно — то выиграл, то проиграл. Поэтому большой разницы между Абаскалем и Станковичем не вижу», — приводит слова Писарева «РБ Спорт».

Сербский специалист возглавил «Спартак» весной этого года. В матче 13-го тура РПЛ красно-белые встречались с «Пари НН». Команды играли на стадионе «Нижний Новгород». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым (Воронеж). Гости одержали победу со счётом 2:0. На данный момент московский «Спартак» занимает шестое место в чемпионате России, набрав 22 очка после 13 матчей.

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