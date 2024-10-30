Шикунов: для фанатов игра «Динамо» — катастрофа, выиграть РПЛ или Кубок будет сложно

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов поделился ожиданиями от предстоящего матча 14-го тура РПЛ между «Динамо» и «Ростовом».

«Динамо» в предстоящем матче с «Ростовом» опять выиграет со счётом 5:4 (смеётся). Динамовцы играют по принципу: забиваем сколько хотят. Одно удовольствие смотреть на такую команду, когда за неё не болеешь. Со стороны смотришь — вообще сказка. А для людей, которые болеют за «Динамо», и руководителей, вкладывающих деньги и отвечающих за результат, такая игра — катастрофа. С таким размахом «Динамо» будет сложно выиграть чемпионат или Кубок. «Ростов» — тоже весёлая команда, поэтому стоит ждать интересного матча с большим количеством голов», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.