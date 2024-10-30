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Джавад рассказал, почему перешёл в махачкалинское «Динамо», а не в «Зенит»

Джавад рассказал, почему перешёл в махачкалинское «Динамо», а не в «Зенит»
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Иранский полузащитник махачкалинского «Динамо» Мохаммад Джавад Хоссейннежад рассказал, почему перешёл в дагестанский клуб, несмотря на интерес со стороны санкт-петербургского «Зенита».

— Я получил предложение от клуба. Мы поговорили с агентом, который общался до этого с Шамилем Газизовым. И практически сразу, как «Динамо» вышло на меня, я решил приехать сюда. И я счастлив.

— Ты решил, что стоит перейти сразу, как тебе рассказали об этом клубе?
— Как вы знаете, я сперва получил предложение от «Зенита» и «Црвены Звезды». Но «Сепахан», за который я играл тогда, не совсем был согласен с условиями, которые предложили эти клубы. После этого поступило предложение из Махачкалы. Я посоветовался с агентом, семьёй. Мы вместе приняли решение, что для моего развития будет правильно перейти в «Динамо» — увидели, что тут я буду прогрессировать, — приводит слова Мохаммада Джавада Хоссейннежада «Матч ТВ».

Напомним, о переходе Хоссейннежада «Динамо» Махачкала объявило в летнее межсезонье-2024. Атакующий полузащитник имеет в своём активе два матча за основную сборную Ирана. В сезоне-2023/2024 Хоссейннежад принял участие в 27 матчах «Сепахана» во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал четыре результативные передачи. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 900 тыс. За махачкалинское «Динамо» Джавад провёл 13 матчей во всех турнирах нынешнего сезона, забил один гол и сделал две результативные передачи.

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