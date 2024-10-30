Два матча Кубка Испании перенесены из-за урагана

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) объявила о переносе двух игр первого раунда Кубка Испании из-за последствий урагана. Так, были перенесены матчи между «Валенсией» и «Парла Эскуэлой», а также между «Леванте» и «Понтеведрой».

«Из-за неблагоприятных погодных условий, вызванных ураганом, который обрушился на часть нашей страны, запланированные на сегодня, 30 октября, матчи первого раунда Кубка Испании перенесены. В частности, речь об играх «Валенсия» — «Парла Эскуэла» и «Леванте» — «Понтеведра».

В связи с текущими обстоятельствами существует вероятность того, что другие матчи Кубка Испании, запланированные на завтра, четверг, могут быть перенесены», — сказано в сообщении пресс-службы Королевской испанской футбольной федерации.