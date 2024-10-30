Матч «Валенсия» — «Реал» Мадрид может быть перенесён в связи с трауром после урагана

Игра 12-го тура испанской Примеры между «Валенсией» и мадридским «Реалом» может быть перенесена в связи с трауром из-за последствий урагана. Об этом сообщает известное онлайн-издание Relevo.

По информации источника, в провинции Валенсия к текущему моменту погибли десятки людей из-за обрушившегося на страну урагана. Местными властями был объявлен траур, в связи с чем матч между «Валенсией» и «Реалом» Мадрид, который должен состояться в субботу, 2 ноября, может быть перенесён.

Ранее стало известно, что Королевская испанская футбольная федерация перенесла две игры первого раунда Кубка Испании из-за последствий урагана — между «Валенсией» и «Парла Эскуэлой», а также между «Леванте» и «Понтеведрой». Эти матчи должны были состояться сегодня, 30 октября.