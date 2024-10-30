Шикунов: на фоне «Спартака» «Краснодар» показывал космос — это команда европейского уровня

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов высказался об игре и результатах «Краснодара» в этом сезоне РПЛ.

«У «Краснодара» есть свои плюсы, а у «Зенита» — свои. «Быки» как-то более уверенны. «Зениту» некоторые матчи даются с напрягом, нет лёгкости. У питерцев была лёгкость, когда был Глушенков. Как только он сломался, лёгкость и уверенность куда-то пропали. Все были уверены, что после шести туров ни у кого из клубов РПЛ нет шансов. А ещё у Глушенкова попёрло. Но вдруг травмы Глушенкова и Вендела, и у «Зенита» что-то надломилось в игровом плане. Глушенков в качестве дирижёра всем руководил, всё было по нотам. Происходила какая-то фантастика. Все думали, что на 10-м туре чемпионат закончится. Но «Зенит» вдруг не обыграл «Химки» и «Спартак», сломались лидеры.

У «Краснодара» же всё было наоборот: плохо начали чемпионат, ничья дома с махачкалинским «Динамо». Но потом у них пошла фантастическая игра. По телевизору их игра — это одно, но вживую — совсем другое. Я видел матч со «Спартаком» на трибуне. «Краснодар» выстроен и является быстрой командой европейского уровня. Они играют в прямой футбол с хорошими выходами. У них нет никаких проблем сзади. Всё чётко! Приятно на них было смотреть. На уровне «Спартака» «Краснодар» показывал космос. Даже «Зенит» дома не смог легко обыграть «Спартак», а «быки» взяли все топ-клубы. Поэтому всем нужно насторожиться», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.