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Максим Боков: дерби ЦСКА и «Спартака» ни с чем не сравнится, даже с матчами с «Зенитом»

Максим Боков: дерби ЦСКА и «Спартака» ни с чем не сравнится, даже с матчами с «Зенитом»
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Бывший защитник ЦСКА Максим Боков поделился ожиданиями от предстоящего матча 14-го тура РПЛ между армейцами и «Спартаком». Встреча состоится 2 ноября.

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Дерби ЦСКА — «Спартак» — битва двух характеров. Это всегда вывеска, которая ни с чем не сравнится, даже с «Зенитом». Да, матч с петербуржцами тоже афиша, но битва между ЦСКА и «Спартаком» была раньше.

Во-первых, у ЦСКА есть преимущество своего поля, болельщики придут. Во-вторых, по характеру армейцы намного интереснее. Ничего плохого про «Спартак» не говорю, но сейчас его немного болтает. У ЦСКА игры намного стабильнее, хоть последний результат — ничья, но всё равно «на ноль», — сказал Боков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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