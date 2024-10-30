Максим Боков: дерби ЦСКА и «Спартака» ни с чем не сравнится, даже с матчами с «Зенитом»

Бывший защитник ЦСКА Максим Боков поделился ожиданиями от предстоящего матча 14-го тура РПЛ между армейцами и «Спартаком». Встреча состоится 2 ноября.

«Дерби ЦСКА — «Спартак» — битва двух характеров. Это всегда вывеска, которая ни с чем не сравнится, даже с «Зенитом». Да, матч с петербуржцами тоже афиша, но битва между ЦСКА и «Спартаком» была раньше.

Во-первых, у ЦСКА есть преимущество своего поля, болельщики придут. Во-вторых, по характеру армейцы намного интереснее. Ничего плохого про «Спартак» не говорю, но сейчас его немного болтает. У ЦСКА игры намного стабильнее, хоть последний результат — ничья, но всё равно «на ноль», — сказал Боков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.