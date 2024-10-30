Рязанцев сравнил Бердыева с Капелло

Бывший полузащитник сборной России Александр Рязанцев поделился воспоминаниями об экс-тренере национальной команды Фабио Капелло. Рязанцев сравнил итальянца с Курбаном Бердыевым по уровню требовательности. Оба специалиста делают упор на дисциплину.

– Капелло – самый жёсткий тренер, с которым вы сталкивались?

– Бердыева тоже можно поставить в этот ряд. При Бердыеве дисциплина была жёсткой.

– Кто-то рассказывал, что при Капелло нельзя было сесть на мяч на тренировке – сразу выгоняли.

– На мяч я не пробовал садиться. Вообще, на мяч сесть во время тренировки – странная идея. Да, Капелло был очень требовательным, но про Бердыева могу сказать то же самое, – приводит слова Рязанцева Metaratings.