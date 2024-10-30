Тренер «Тоттенхэма» Постекоглу высказался об отставке тен Хага из «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу высказался об увольнении нидерландского специалиста Эрика тен Хага из «Манчестер Юнайтед».

«Не скажу, что меня это шокировало. Как бы это ни было обидно, это практически неизбежно, если учитывать то внимание, которое было к нему приковано. Уверен, Эрик оправится от этого. Он хороший тренер. Уверен, его карьера на этом не закончится», — приводит слова Постекоглу Goal.

Эрик тен Хаг был уволен из «Манчестер Юнайтед» после поражения в рамках матча 9-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэмом», в котором команда нидерландца уступила со счётом 1:2. «Красные дьяволы» в этом сезоне набрали 11 очков и идут на 14-м месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги.