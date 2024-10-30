Шикунов: Галицкий отдал «Краснодару» своё здоровье, клуб заслужил выиграть трофей

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов высказался о выступлениях «Краснодара» в текущем сезоне.

«Что забил Кордоба в ворота «Крыльев Советов?» Это красотища! Самое главное, он бил зряче именно в ворота. Но, с другой стороны, он один раз попадёт из 10 попыток. Но он попал и знал, что делает. Повезло, но такое бывает, «Краснодару» попёрло. Команда уже 10 матчей выиграла, влетает то, что раньше не влетало. Произошёл какой-то звоночек. Видимо, их год.

«Краснодар» обжёгся в прошлом году, когда шёл на первом месте. Сколько уже можно терпеть? Сергей Николаевич и его клуб точно заслужили трофей! Галицкий заслужил его всем! Он отдал «Краснодару» своё здоровье», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.