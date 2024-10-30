Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Наумов: у «Спартака» большие проблемы — в лучшем случае клуб может добиться ничьей с ЦСКА

Наумов: у «Спартака» большие проблемы — в лучшем случае клуб может добиться ничьей с ЦСКА
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился ожиданиями от предстоящего матча 14-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком».

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Не стоит ставить на ЦСКА перед дерби со «Спартаком». У армейцев нет запаса прочности — они не смогли обыграть «Факел» и до этого выигрывали с минимальным счётом. У ЦСКА нет такой игры, которая бы говорила, что у них будет преимущество. В московском дерби точно не будет фаворита и будет упорная игра. Но мне кажется, что ЦСКА додавит и выиграет с минимальным счётом.

У «Спартака» большие проблемы. Когда был Абаскаль, то он каждый матч ротировал состав. Теперь Станкович не может определиться со схемой игры и составом, всё время его тасует. У «Локомотива», «Зенита» и даже «Динамо» всё понятно с составом, нежели чем у «Спартака». Красно-белые в лучшем случае могут добиться ничьей», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Максим Боков: дерби ЦСКА и «Спартака» ни с чем не сравнится, даже с матчами с «Зенитом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android