Наумов: у «Спартака» большие проблемы — в лучшем случае клуб может добиться ничьей с ЦСКА

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился ожиданиями от предстоящего матча 14-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком».

«Не стоит ставить на ЦСКА перед дерби со «Спартаком». У армейцев нет запаса прочности — они не смогли обыграть «Факел» и до этого выигрывали с минимальным счётом. У ЦСКА нет такой игры, которая бы говорила, что у них будет преимущество. В московском дерби точно не будет фаворита и будет упорная игра. Но мне кажется, что ЦСКА додавит и выиграет с минимальным счётом.

У «Спартака» большие проблемы. Когда был Абаскаль, то он каждый матч ротировал состав. Теперь Станкович не может определиться со схемой игры и составом, всё время его тасует. У «Локомотива», «Зенита» и даже «Динамо» всё понятно с составом, нежели чем у «Спартака». Красно-белые в лучшем случае могут добиться ничьей», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.