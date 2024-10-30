Португальский агент: Юран может быть одним из вариантов для «Спортинга»

Португальский агент Паулу Барбоза отреагировал на слова Сергея Юрана о готовности возглавить лиссабонский «Спортинг». Агент считает, что российский тренер действительно может быть одним из вариантов. «Спортинг» не боится доверять неопытным специалистам.

— Помнят ли Сергея Юрана в Португалии. Следят ли за его тренерской работой?

— Думаю, следят. Знают, как он работает. Он ещё говорит на португальском языке. Поэтому он может быть одним из вариантов. К слову, Аморим пришёл в «Спортинг» после нескольких месяцев работы в «Браге». А до этого он не возглавлял команды из высшего дивизиона. Поэтому «Спортинг» может дать шанс любому тренеру. Юрана все знают в Португалии, он тут играл, становился чемпионом. Думаю, у Юрана проблем в Португалии не будет, — приводит слова Барбозы «Спорт день за днём».

Накануне стало известно, что тренер «Спортинга» Рубен Аморим возглавит «Манчестер Юнайтед». Кто заменит его в Лиссабоне, пока доподлинно неизвестно.