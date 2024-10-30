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Ташуев: курение, алкоголь, жевать что-то — это всё запрещено для футболистов

Ташуев: курение, алкоголь, жевать что-то — это всё запрещено для футболистов
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Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев ответил на вопрос, что он категорически запрещает игрокам своей команды. По словам Ташуева, вредные привычки у игроков в «Ахмате» не приветствуются.

«Немножко провокационный вопрос. По гамбургскому счёту, в расположении команды, на базе, в рабочем режиме футболистам нельзя ничего такого, что мешает правильному образу жизни профессионала: курение, алкоголь, жевать что-то. Это вредит здоровью в первую очередь. Это запрещено. В нашей профессии это в контракте указано. Тут нет сантиментов — тут есть контракт», — приводит слова Ташуева «РБ Спорт».

Напомним, 65-летний Ташуев повторно возглавил «Ахмат» в сентябре этого года. Ранее он работал в воронежском «Факеле». В матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» встречался с «Ростовом». Команды играли на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). «Ахмат» обыграл «Ростов» со счётом 3:2. По состоянию на сегодняшний день грозненский «Ахмат» заработал девять очков и располагается на предпоследней, 15-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 33 очка за 13 игр.

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