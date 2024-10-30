Наумов: «Локо» будет крайне тяжело победить «Рубин» — казанцы играют в противный футбол

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался в преддверии матча 14-го тура РПЛ между железнодорожниками и казанским «Рубином». Встреча состоится 2 ноября.

«Локомотиву» предстоит очень тяжёлая игра с «Рубином». У Рашида Рахимова будет запредельная мотивация, ведь он не особо удачно работал в «Локомотиве». Футболисты и тренер «Рубина» понимают, что разговоры об отставке раздражают и требуют усиленной игры. Потихоньку прибавляет Даку. Мне кажется, что «Локомотиву» будет крайне тяжело победить «Рубин», который играет очень вязко. Футболисты называют их игру противной — казанцы не дают развернуться и идут очень плотно. Я предполагаю, что в этом матче будет ничья.

Отсутствие лидеров Батракова и Баринова тоже скажется на стиле железнодорожников. Это системообразующие футболисты. Мне очень жаль, что у «Локомотива» на замену есть только Тимофеев. Я сразу говорил, что это неудачный трансфер. Он никак не может прибавить в игре и даже выйти на тот уровень, который был в «Ахмате». Плюс Карпукас в последних матчах стал выглядеть не очень хорошо. Поэтому у «Локомотива» возникнут проблемы в центральной зоне. Если эта позиция разряжена, у Даку будет больше возможностей для действий», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.