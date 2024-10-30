Писарев: на сборах спрошу у Карпина, что происходит с «Ростовом»

Тренер сборной России по футболу Николай Писарев высказался об игре и результатах «Ростова» в этом сезоне РПЛ.

«Меня тоже волнует, что происходит с «Ростовом». Сейчас приеду на сборы, спрошу у Валерия Георгиевича. Потому что сам не знаю. Но прежде всего вратарская позиция. Катастрофический выбор — поменять сразу трёх вратарей. В атаке четыре игры подряд не забивали, потому что все травмированные были впереди. Сейчас уже более-менее начали забивать. Но сложно им всё-таки, и травмы, и выбывает кто-то, один-два игрока — уже существенно, плюс эти все переезды», — приводит слова Писарева «РБ Спорт».

Напомним, в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» встречался с «Ахматом». Команды играли на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). «Ахмат» обыграл «Ростов» со счётом 3:2. На 33-й минуте полузащитник «Ахмата» Даниил Уткин открыл счёт. Спустя минуту ответный мяч хозяев забил нападающий Николай Комличенко. На 36-й минуте хавбек Лечи Садулаев вывел «Ахмат» вперёд. Увеличил преимущество гостей снова Садулаев, оформив дубль. На 69-й минуте отличился форвард жёлто-синих Мохаммад Мохеби. «Ростов» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 13 очков за 13 матчей.