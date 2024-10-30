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Писарев: «чемпионат Москвы» «Динамо» может выиграть, но для титула РПЛ нужен баланс

Писарев: «чемпионат Москвы» «Динамо» может выиграть, но для титула РПЛ нужен баланс
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Тренер сборной России по футболу Николай Писарев высказался об игре московского «Динамо» в нынешнем сезоне. По его мнению, команда показывает зрелищный футбол, но с ним не получится стать чемпионом. Максимум, на что могут рассчитывать бело-голубые, — победа в «чемпионате Москвы» (иначе говоря — место выше, чем у «Спартака», ЦСКА и «Локомотива»).

«Динамо» такой футбол свойственен, когда, даже ведя в счёте, команда всё равно не контролирует игру. Всё это постоянные качели. Ну а что, это нравится… Так, конечно, тяжело стать чемпионом, но красивая игра обеспечена. Если ты хочешь стать чемпионом и, допустим, у «Зенита» выиграть, у «Краснодара», то нужна другая игра, более сбалансированная. А если ты хочешь просто участвовать в чемпионате Москвы, ну, там со «Спартаком», с ЦСКА конкурировать, ну, можно и выиграть», — приводит слова Писарева «РБ Спорт».

Напомним, по итогам 13 туров чемпионата России «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице.

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