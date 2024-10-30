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Вратарь «Химок» Кокарев: все игроки нашей команды готовы играть в топ-клубах РПЛ

Вратарь «Химок» Кокарев: все игроки нашей команды готовы играть в топ-клубах РПЛ
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Голкипер «Химок» Никита Кокарев считает, что все игроки подмосковной команды готовы играть в топ-клубах Российской Премьер-Лиги.

— Как мы видим, Зелимхан Бакаев уже вторую игру подряд забивает. С «Динамо» провёл хороший матч. Пусть так и продолжает.

— Он лидер в раздевалке?
— У нас все лидеры. Думаю, все игроки «Химок» готовы выступать в топ-командах РПЛ, — сказал Кокарев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Отметим, что «Химки» после 13 туров РПЛ занимают 13-е место в турнирной таблице, набрав 11 очков. В следующем матче внутреннего первенства подмосковная команда сыграет с «Факелом» на выезде.

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