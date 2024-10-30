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Кузьмичёв заявил, что «Спартаку» нужен Кордоба

Кузьмичёв заявил, что «Спартаку» нужен Кордоба
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Бывший заместитель гендиректора «Спартака» Владимир Кузьмичёв ответил на вопрос о будущем форварда «Краснодара» Джона Кордобы. Функционер считает, что колумбийский нападающий по-прежнему нужен «Спартаку». Он сильнее всех нынешних форвардов московского клуба. Кузьмичёв считает, что агент Кордобы прилетел в Россию для переговоров по новому контракту с «Краснодаром». При этом футболист наверняка держит в уме вариант со «Спартаком».

— Наверняка у них [у Кордобы и его агента] уже сформировалось пожелание для клуба, оно будет озвучено «Краснодару». Но про запас они держат вариант со «Спартаком».

— «Спартаку» Кордоба всё ещё интересен?
— Во-первых, «Спартаку» нужен сильный центральный нападающий. Даже если предположить, что в клубе удовлетворены Угальде, то Кордоба всё равно сильнее, плюс он форвард другого плана, — приводит слова Кузьмичёва «РБ Спорт».

Прошлым летом появлялась информация об интересе к Кордобе со стороны «Спартака». Однако, по данным СМИ, красно-белых отпугнула зарплата, которую требовал игрок «Краснодара».

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