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Писарев: матч «Зенита» и «Локомотива» — это европейский футбол

Писарев: матч «Зенита» и «Локомотива» — это европейский футбол
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Тренер сборной России по футболу Николай Писарев оценил прошедший матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретились «Зенит» и «Локомотив». Игра проходила на прошлых выходных в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 1:1. Писарев считает, что это был футбол европейского уровня.

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
27 октября 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Мостовой – 51'     1:1 Батраков – 68'    

«Очень хороший матч по скоростям, по напряжению. И зрителей было много. Ну, такой прямо европейский футбол. Очень понравилось. Побольше бы таких матчей. Но понятно, что всё равно одна команда давила, а другая, конечно, про контратаки — «Локомотив». Ну и Батраков впечатляет своей результативностью, по-моему, 8+6 уже. Но молодого парня не хочется перехваливать, хотя впечатляет и цифра, и игра», — приводит слова Писарева «РБ Спорт».

Напомним, «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, «Локомотив» — на третьей строчке.

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