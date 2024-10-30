Писарев: матч «Зенита» и «Локомотива» — это европейский футбол

Тренер сборной России по футболу Николай Писарев оценил прошедший матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретились «Зенит» и «Локомотив». Игра проходила на прошлых выходных в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 1:1. Писарев считает, что это был футбол европейского уровня.

«Очень хороший матч по скоростям, по напряжению. И зрителей было много. Ну, такой прямо европейский футбол. Очень понравилось. Побольше бы таких матчей. Но понятно, что всё равно одна команда давила, а другая, конечно, про контратаки — «Локомотив». Ну и Батраков впечатляет своей результативностью, по-моему, 8+6 уже. Но молодого парня не хочется перехваливать, хотя впечатляет и цифра, и игра», — приводит слова Писарева «РБ Спорт».

Напомним, «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, «Локомотив» — на третьей строчке.