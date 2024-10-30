Максим Деменко: Мусаев с «Краснодаром» создаёт историю

Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко высказался об игре и результатах чёрно-зелёных в этом сезоне РПЛ.

«Мы видим, что на протяжении многих матчей «Краснодар» показывает хорошую игру с лидерами РПЛ. «Быкам» самое главное продолжать в том же ключе, но не играть, как в последние 10 минут с «Крыльями». Это показывает, что «Краснодару» можно забить. Южане сейчас выглядят очень прилично — у футболистов вырабатывается дух победителя.

Не хочу как-то плохо говорить об Ивиче, ведь всё-таки он создавал эту команду, боролся и шёл лидером. Теперь же Мусаев создаёт историю, не проигрывая в РПЛ. Мы сейчас видим другого Мусаева в «Краснодаре», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.