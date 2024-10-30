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В «Динамо» заявили, что Тюкавин достоин предложения от клуба уровня «ПСЖ»

В «Динамо» заявили, что Тюкавин достоин предложения от клуба уровня «ПСЖ»
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Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин высказался о потенциале Константина Тюкавина. Функционер считает, что форвард бело-голубых уже заслуживает предложения от клуба уровня «ПСЖ». При этом Степашин отметил, что для Тюкавина подошёл бы чемпионат Германии.

«Разве Тюкавин хуже Сафонова? Он достоин такого же предложения [как Cафонов получил от «ПСЖ»]. Сафонов — неплохой вратарь, но ему ещё надо в «ПСЖ» выиграть конкуренцию у Доннаруммы. Нет, Костю я в целом поставлю повыше. Но ему если и уезжать, то только в очень серьёзный клуб. Кто-то сватает его в Испанию, но мне кажется, ему больше подходит Бундеслига», — приводит слова Степашина «Спорт-экспресс».

Ранее в СМИ появлялась информация, что в услугах Тюкавина была заинтересована испанская «Жирона». Однако клуб отказался от российского футболиста из-за того, что в составе команды уже играют украинцы.

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