Полузащитник «Пари НН» Трошечкин: ситуация выправляется, наша цель — остаться в РПЛ

Футболист «Пари НН» Александр Трошечкин высказался о турнирном положении нижегородской команды. «Пари НН» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков за 13 сыгранных матчей.

«У нас был сложный период весной и летом. Было видно, что команда немного не в своей тарелке. Сейчас ситуация немного выправляется. В РПЛ можно играть с каждой командой. Условные «Химки» идут внизу, но обошли «Локомотив». Мы будем играть на победу. Когда-то это будет получаться, когда-то — нет. Цель — остаться в РПЛ. Надо постараться решить её заблаговременно», — сказал Трошечкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.