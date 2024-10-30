Хавбек «Динамо» Махачкала Джавад: некоторые люди отговаривали меня от переезда в Россию

Иранский полузащитник махачкалинского «Динамо» Мохаммад Джавад Хоссейннежад рассказал, что некоторые люди отговаривали его от переезда в российский чемпионат.

— Ты сказал, что советовался с родными и знакомыми перед трансфером. Абсолютно все поддержали решение переехать в Россию?

— Если быть честным, некоторые люди меня отговаривали, но, как я уже говорил, родители поддержали мой выбор. Это самое главное.

— Почему некоторые люди отговаривали?

— Они считали, что мне стоит перейти в другую лигу. В более сильный чемпионат, — приводит слова Хоссейннежада «Матч ТВ».

Напомним, о переходе Мохаммада «Динамо» Махачкала объявило в летнее межсезонье — 2024. Атакующий полузащитник имеет в своём активе два матча за основную сборную Ирана. В сезоне-2023/2024 Хоссейннежад принял участие в 27 матчах «Сепахана» во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал четыре результативные передачи. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 900 тыс. За махачкалинское «Динамо» Джавад провёл 13 матчей во всех турнирах нынешнего сезона, забил один гол и сделал две результативные передачи.