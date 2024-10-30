Глава Медиалиги: будет круто, если Дзюба на пенсии сыграет за Россию на ЧМ по медиафутболу

Президент и основатель Медийной футбольной лиги Николай Осипов высказался о перспективе приглашения Артёма Дзюбы в сборную России по медиафутболу. В обозримом будущем планирует проведение медиафутбольного чемпионата мира. Осипов считает, что было бы круто, если бы Россию на этом турнире представил Артём Дзюба.

«Я с Тёмой на тему игры за сборную России по медиафутболу пока не разговаривал. У него сейчас важный путь в карьере — футбольный клуб «Акрон». Я пожелаю ему только продолжения и долголетия внутри профессионального футбола. Но если так совпадёт, что на момент проведения нашего первого или второго ЧМ Тёма будет уже футболистом на пенсии — пусть он на меня не обидится за эту фразу, — то, конечно, я считаю, это будет очень круто», — приводит слова Осипова «РБ Спорт».

Ранее Дзюба заявлял, что не горит желанием играть в Медиалиге. Однако про медийную сборную России он не вёл речь.