Президент «Динамо» Мх Гаджиев: ребята сыграют с «Зенитом» на 100% своих возможностей

Президент «Динамо» Махачкала Гаджи Гаджиев высказался в преддверии матча 14-го тура РПЛ с «Зенитом».

«Первый матч в истории с «Зенитом» очень важен для «Динамо» Махачкала. Для ребят это вызов, но они должны быть готовы к нему на своём уровне. Думаю, они сыграют на 100% своих возможностей. Но понятное дело, что у «Зенита» другие возможности.

У футболистов и тренерского штаба есть особый настрой на этот матч, мы — молодая команда. У нас мало игроков, которые встречались с грандами российского футбола. У нас особенный настрой на матчи с «Динамо», «Спартаком» и «Зенитом», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.