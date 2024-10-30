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Президент «Динамо» Мх Гаджиев: ребята сыграют с «Зенитом» на 100% своих возможностей

Президент «Динамо» Мх Гаджиев: ребята сыграют с «Зенитом» на 100% своих возможностей
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Президент «Динамо» Махачкала Гаджи Гаджиев высказался в преддверии матча 14-го тура РПЛ с «Зенитом».

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Динамо Мх
Махачкала
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Первый матч в истории с «Зенитом» очень важен для «Динамо» Махачкала. Для ребят это вызов, но они должны быть готовы к нему на своём уровне. Думаю, они сыграют на 100% своих возможностей. Но понятное дело, что у «Зенита» другие возможности.

У футболистов и тренерского штаба есть особый настрой на этот матч, мы — молодая команда. У нас мало игроков, которые встречались с грандами российского футбола. У нас особенный настрой на матчи с «Динамо», «Спартаком» и «Зенитом», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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