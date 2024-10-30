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Чернышов: тренеры ЦСКА и «Спартака» в дерби должны доказать, что не зря заняли эти посты

Чернышов: тренеры ЦСКА и «Спартака» в дерби должны доказать, что не зря заняли эти посты
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Российский тренер Андрей Чернышов высказался о предстоящем матче между ЦСКА и «Спартаком» в 14-м туре РПЛ.

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Дерби между ЦСКА и «Спартаком» — исторически центральное противостояние российского футбола. От «Спартака» всегда ждёшь большего — борьбы за первое место. ЦСКА последние годы приучил, что всегда находится рядом с пьедесталом и имеет в своём распоряжении небольшой бюджет, поэтому большего от них не ждут. Были высокие ожидания от «Спартака» с приходом нового главного тренера. В один момент показалось, что «Спартак» будет бороться за чемпионство, но потом всё пошло не в ту сторону. Не сказал бы, что ЦСКА выступает стабильнее. Болельщики обоих клубов недовольны и хотели бы видеть свои команды в топ-3.

Всегда ждёшь от дерби классного футбола и много интересных моментов. Болельщики хотят видеть много забитых мячей. Во главе команд стоят иностранные тренеры. Если в клубе есть иностранный футболист, то он должен доказывать, что является лучше российского. То же самое касается и тренеров. Наставники ЦСКА и «Спартака» должны показать качественный футбол и доказать, что они не зря заняли эти посты. Если ещё посмотреть на таблицу, то эта игра будет за шесть очков, ведь команды располагаются рядом. Победа в дерби создаст хороший задел, чтобы быть вверху турнирной таблицы», — сказал Чернышов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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