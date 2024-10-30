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Нижегородов: наверное, я смог бы заиграть в немецком футболе

Нижегородов: наверное, я смог бы заиграть в немецком футболе
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Футболист «Рубина» Константин Нижегородов оценил свои шансы заиграть в Германии. Нижегородов проходил просмотр в «Байере», а также выступал за молодёжные коллективы «Шальке 04» и «Ганзы».

— Вы бы смогли заиграть в немецком футболе?
— Наверное. Надо верить в хорошее будущее, правильно? Если начать стабильно играть, то почему бы не заиграть? Есть куда расти, прогрессировать.

— Есть желание вернуться в европейский футбол, поиграть в той же Германии, например?
— Конечно, все всегда стремятся в Европу, но сначала надо проявить себя в России, чтобы туда уехать. Пока цель — закрепиться в России, а уже потом двигаться дальше, — приводит слова Нижегородова «РБ Спорт».

Напомним, в России Константин Нижегородов, кроме «Рубина», выступал за тульский «Арсенал».

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