Нижегородов: наверное, я смог бы заиграть в немецком футболе

Футболист «Рубина» Константин Нижегородов оценил свои шансы заиграть в Германии. Нижегородов проходил просмотр в «Байере», а также выступал за молодёжные коллективы «Шальке 04» и «Ганзы».

— Вы бы смогли заиграть в немецком футболе?

— Наверное. Надо верить в хорошее будущее, правильно? Если начать стабильно играть, то почему бы не заиграть? Есть куда расти, прогрессировать.

— Есть желание вернуться в европейский футбол, поиграть в той же Германии, например?

— Конечно, все всегда стремятся в Европу, но сначала надо проявить себя в России, чтобы туда уехать. Пока цель — закрепиться в России, а уже потом двигаться дальше, — приводит слова Нижегородова «РБ Спорт».

Напомним, в России Константин Нижегородов, кроме «Рубина», выступал за тульский «Арсенал».