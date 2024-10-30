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Тренер ЦСКА Николич высказался о дерби со «Спартаком»

Тренер ЦСКА Николич высказался о дерби со «Спартаком»
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Главный тренер ЦСКА Марко Николич поделился мнением о предстоящем матче со «Спартаком» в рамках 14-го тура чемпионата России.

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Слава богу, у меня уже были дерби в каждой стране, где я работал. Знаю, что это такое. Получаю очень большое удовольствие, живу ради таких игр. Играл бы дерби каждый день, если бы это было возможно. Сейчас есть возможность выступить в таком матче. Надо отдавать все силы и правильно подготовиться», — сказал Николич в эфире «Матч ТВ».

Напомним, московский ЦСКА 2 ноября сыграет дома со столичным «Спартаком». Армейцы, набравшие 24 очка, на данный момент идут пятыми в чемпионате России. «Спартак» (22) занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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