Тренер ЦСКА Николич высказался о дерби со «Спартаком»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич поделился мнением о предстоящем матче со «Спартаком» в рамках 14-го тура чемпионата России.

«Слава богу, у меня уже были дерби в каждой стране, где я работал. Знаю, что это такое. Получаю очень большое удовольствие, живу ради таких игр. Играл бы дерби каждый день, если бы это было возможно. Сейчас есть возможность выступить в таком матче. Надо отдавать все силы и правильно подготовиться», — сказал Николич в эфире «Матч ТВ».

Напомним, московский ЦСКА 2 ноября сыграет дома со столичным «Спартаком». Армейцы, набравшие 24 очка, на данный момент идут пятыми в чемпионате России. «Спартак» (22) занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.