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Егор Титов высказался о предстоящем дерби ЦСКА — «Спартак»

Егор Титов высказался о предстоящем дерби ЦСКА — «Спартак»
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Бывший футболист московского «Спартака» Егор Титов поделился ожиданиями от предстоящего матча красно-белых с ЦСКА в рамках 14-го тура РПЛ. Игра пройдёт в субботу, 2 ноября.

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Есть опасения, что дерби будет осторожным. «Спартак» потерял много очков. Именно в таких важных матчах, как «Локомотив» — «Спартак» и «Зенит» — «Спартак», и определяются чемпионские амбиции. Мне кажется, что небольшим фаворитом в дерби будет ЦСКА. Они играют дома, при своих болельщиках. Конечно, «Спартак» не останется без поддержки своих фанатов. Но их будет ограниченное количество.

Хорошо, что «Спартак» не пропустил в последнем туре. Это очень важно, ведь команда пропускала много и теряла очки. Наверное, как и в любом матче, есть элемент непредсказуемости. Не берусь говорить, что кто-то гарантированно выиграет. Если делать прогноз, больше склоняюсь к ничейному результату», — сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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