Ла Лига объявила, что матчи ближайшего тура начнутся с минуты молчания в память о жертвах урагана.

«Ла Лига сообщает, что в эти выходные на всех матчах чемпионата Испании будет проведена минута молчания в память о жертвах урагана. Мы выражаем свои соболезнования, а также соболезнования всех клубов испанского футбола семьям и друзьям пострадавших.

Таким образом, профессиональный футбол присоединяется к выражению соболезнований и выражает свою солидарность с семьями жертв и пропавших без вести», — говорится в сообщении пресс-службы Ла Лиги.

Ранее стало известно, что Королевская испанская футбольная федерация перенесла две игры первого круга Кубка Испании из-за последствий урагана — между «Валенсией» и «Парла Эскуэлой», а также между «Леванте» и «Понтеведрой». Эти матчи должны были состояться сегодня, 30 октября.