Титов: у «Спартака» отрыв от первого места — 11 очков, нужно побеждать в дерби

Экс-игрок «Спартака» Егор Титов высказался о предстоящем матче красно-белых с ЦСКА в 14-м туре РПЛ.

«Буду болеть и переживать за «Спартак». Желаю команде только победы! Хоть дерби и будет матчем тура, но это не главная встреча. ЦСКА в таблице пятый, а «Спартак» — шестой. Это не первое и второе место. К сожалению, даже не второе и третье. У «Спартака» уже большой отрыв от первого места — 11 очков. Нужно побеждать.

Но у армейцев тоже амбиции: команда хочет быть как можно выше «Спартака», да и других конкурентов по тройке. Сегодня мы говорим про тройку, а претендентов на неё как минимум шесть. Возможно, и больше. Пожелаю, чтобы получился хороший и качественный футбол. Чтобы болельщики получили удовольствие и наслаждение. Очень этого хочется в таких матчах», — сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.