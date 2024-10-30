Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«От великого до смешного — один шаг». Шикунов — о возможной отставке Карпина из «Ростова»

«От великого до смешного — один шаг». Шикунов — о возможной отставке Карпина из «Ростова»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов высказался о возможной отставке главного тренера «Ростова» Валерия Карпина.

«Что касается возможной отставки Карпина из «Ростова», то у нас может произойти что угодно. От полного доверия до полного недоверия. От великого до смешного — один шаг, ведь это российский футбол. У «Ростова» что-то не так внутри команды. Может, лидеры были настроены уйти летом, но этого не произошло и они завяли.

Это важный момент, когда лидер много лет отыграл и готов уйти в топ-клуб, ведь это его судьба. А когда это срывается, то очень плохо сказывается. Помню, когда были на матче «Спартак» — «Ростов», где Глебов забил в свои ворота. Рядом со мной сидели футбольные люди, в том числе и Юран. Они сказали в шутку: «Глебов подумал, что он уже перешёл в «Спартак», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Андрей Канчельскис: «Ростов» никогда не займёт первое место в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android