«От великого до смешного — один шаг». Шикунов — о возможной отставке Карпина из «Ростова»

Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов высказался о возможной отставке главного тренера «Ростова» Валерия Карпина.

«Что касается возможной отставки Карпина из «Ростова», то у нас может произойти что угодно. От полного доверия до полного недоверия. От великого до смешного — один шаг, ведь это российский футбол. У «Ростова» что-то не так внутри команды. Может, лидеры были настроены уйти летом, но этого не произошло и они завяли.

Это важный момент, когда лидер много лет отыграл и готов уйти в топ-клуб, ведь это его судьба. А когда это срывается, то очень плохо сказывается. Помню, когда были на матче «Спартак» — «Ростов», где Глебов забил в свои ворота. Рядом со мной сидели футбольные люди, в том числе и Юран. Они сказали в шутку: «Глебов подумал, что он уже перешёл в «Спартак», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.