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«Зенит» заключил новый контракт с пивоваренной компанией «Балтика»

«Зенит» заключил новый контракт с пивоваренной компанией «Балтика»
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«Зенит» и «Балтика» заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба петербургского клуба в официальном телеграм-канале.

Новый контракт между сине-бело-голубыми и пивоваренной компанией действует до конца сезона-2026/2027.

По условиям соглашения, на протяжении трёх сезонов безалкогольное пиво «Балтика» будет представлено на всех домашних матчах «Зенита» в чемпионате и Кубке страны.

Помимо популярного сорта «Балтика 0 Нефильтрованное Пшеничное», на «Газпром Арене» появится лимитированная версия безалкогольного пива «Невское», приуроченная к 100-летнему юбилею клуба.

Напомним, сине-бело-голубые с 30 очками занимают второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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