Защитник «Рубина» Нижегородов поделился мыслями о своём будущем

Защитник «Рубина» Константин Нижегородов заявил, что хотел бы остаться в казанском клубе по истечении срока действия его контракта. Договор игрока с «Рубином» заканчивается в конце следующего сезона.

— Летом следующего года у вас истекает контракт с «Рубином». Планируете ли вы продлевать его и предлагал ли клуб подписать новое соглашение?

— Пока не задавался этим вопросом, со мной никто не разговаривал. Мне главное — тренироваться, работать и получать удовольствие от футбола. Потом всё станет ясно.

— Вы бы хотели остаться в Рубине?

— Конечно, — приводит слова Нижегородова «РБ Спорт».

Нижегородов в текущем сезоне сыграл 11 матчей за клуб во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 250 тыс. Прошлый сезон Нижегородов провёл в аренде в тульском «Арсенале».