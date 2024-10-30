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Защитник «Рубина» Нижегородов поделился мыслями о своём будущем

Защитник «Рубина» Нижегородов поделился мыслями о своём будущем
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Защитник «Рубина» Константин Нижегородов заявил, что хотел бы остаться в казанском клубе по истечении срока действия его контракта. Договор игрока с «Рубином» заканчивается в конце следующего сезона.

— Летом следующего года у вас истекает контракт с «Рубином». Планируете ли вы продлевать его и предлагал ли клуб подписать новое соглашение?
— Пока не задавался этим вопросом, со мной никто не разговаривал. Мне главное — тренироваться, работать и получать удовольствие от футбола. Потом всё станет ясно.

— Вы бы хотели остаться в Рубине?
— Конечно, — приводит слова Нижегородова «РБ Спорт».

Нижегородов в текущем сезоне сыграл 11 матчей за клуб во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 250 тыс. Прошлый сезон Нижегородов провёл в аренде в тульском «Арсенале».

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