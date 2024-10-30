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«Нужно время, чтобы заиграть в полной мере». Юрий Жирков — об Антоне Миранчуке в «Сьоне»

«Нужно время, чтобы заиграть в полной мере». Юрий Жирков — об Антоне Миранчуке в «Сьоне»
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Бывший полузащитник лондонского «Челси» Юрий Жирков отреагировал на слова хавбека швейцарского «Сьона» Антона Миранчука, что тот отказался от зарплаты в € 1,6 млн в московском «Локомотиве» ради шанса поиграть в Европе.

«Переезд в другую страну — это большое дело. Всё равно нужно время, чтобы там заиграть в полной мере. Думаю, в ближайшие дни, недели у него всё будет нормально», — приводит слова Жиркова Metaratings.

Антон Миранчук перешёл в «Сьон» на правах свободного агента в сентябре 2024 года, подписав контракт до лета 2026 года. За швейцарскую команду хавбек сыграл пять матчей во всех турнирах, однако результативными действиями не сумел отметиться. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 29-летнего футболиста составляет € 6 млн.

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