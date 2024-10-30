Джуд Беллингем обратился к пострадавшим от урагана в Испании

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем выступил с заявлением в связи с произошедшим ураганом в Испании.

«Мои глубочайшие соболезнования всем, кто потерял своих близких в результате урагана в Валенсии. Примите мою заботу и поддержку», — написал Беллингем в одной из социальных сетей.

Ранее Ла Лига объявила, что матчи ближайшего тура начнутся с минуты молчания в память о жертвах урагана, который произошёл в Испании и, по предварительным данным, унёс жизни 62 человек.

Ранее стало известно, что Королевская испанская футбольная федерация перенесла две игры первого круга Кубка Испании из-за последствий урагана — между «Валенсией» и «Парла Эскуэла», а также между «Леванте» и «Понтеведрой». Эти матчи должны были состояться сегодня, 30 октября.