Кухарчук: Юран 100% потянет уровень «Спортинга», а почему нет?

Полузащитник «Пари Нижний Новгород», выступающий на правах аренды за волгоградский «Ротор», Илья Кухарчук высказался о возможном назначении Сергея Юрана на пост главного тренера португальского «Спортинга».

— Юран заявил, что готов возглавить «Спортинг», и даже пошли слухи, что он в шорт-листе.

— Сергей Николаевич играл и жил в Португалии, поэтому было бы круто, если бы он возглавил «Спортинг».

— Возможно ли это, по вашему мнению?

— А почему нет? Конечно, это возможно. Что в нашей жизни бывает невозможно? Не зря Дима Билан поёт, что невозможное возможно.

— Потянет ли он уровень «Спортинга»?

— А почему не потянет? Кто так считает? Сергей Николаевич не тренировал большие клубы, потому что ему шанса не давали. Я играю сейчас в «Роторе» — тут есть талантливые ребята, которые, например, потянут уровень «Спортинга». Надо быть в нужное время в нужном месте — от этого многое зависит. Сергей Юран 100% потянет уровень «Спортинга». Очень много российских тренеров, которым не дают шансов, — Сергей Николаевич входит в их число, — приводит слова Кухарчука «РБ Спорт».

Напомним, Сергей Юран тренировал московский «Алмаз», ставропольское «Динамо», латвийский «Диттон», эстонский ТФМК, ярославский «Шинник», подмосковные «Химки», казахстанский «Локомотив», азербайджанский «Симург», «Сибирь», калининградскую «Балтику», армянскую «Мику», «Зоркий», «СКА-Хабаровск» и «Пари Нижний Новгород».