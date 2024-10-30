Семшов: Файзуллаев заслуженно стал лучшим молодым футболистом Азии

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов прокомментировал новость о том, что полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев стал лучшим молодым игроком года в Азии.

«Файзуллаев заслуженно стал лучшим молодым футболистом Азии. Своей игрой за ЦСКА он доказал, что является основным футболистом. За сборную Узбекистана неплохо себя проявил. Сейчас он становится лидером армейцев. Возраст позволяет ему дальше прогрессировать, Аббосбек — парень с характером. Награда лучшему игроку доказывает, что он движется в правильном направлении», — приводит слова Семшова «РБ Спорт».

29 октября стало известно, что полузащитник московского ПФК ЦСКА и сборной Узбекистана Аббос Файзуллаев был признан лучшим молодым игроком года в Азии по итогам AFC Annual Awards. В борьбе за престижную личную награду узбекистанский полузащитник обошёл нападающего «Камимуры» Гаку Навату (Япония) и атакующего полузащитника английского «Сток Сити» Баэ Джун-Хо (Южная Корея).