Наумов: у «Ростова» большие проблемы с мотивацией — игроки стали безразличны к футболу

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался об игре «Ростова» в нынешнем сезоне чемпионата России.

«Думаю, «Ростов» проиграет «Динамо», которое набирает ход. У ростовчан большие проблемы с мотивацией — игроки стали безразличны к футболу. Может, это исходит от тренерского штаба, и Валера устал в «Ростове». Судить трудно, но у них точно что-то происходит неприятное, что не позволяет им побеждать. Если раньше «Ростов» выигрывал за счёт единоборств на каждом участке, то сейчас этого не видно.

Думаю, будет весёлый матч с большим количеством голов. «Ростов» не играет без ляпов, а «Динамо» нестабильно в защите. Команде нужно что-то делать с центром обороны и опорной зоной. Лаксальт держал эту зону, но сейчас он травмирован. Фомин никак не наберёт оптимальную форму. А также Бальбуэна, хоть и опытный защитник, допускает ужасные ошибки», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После 13 сыгранных матчей «Ростов» располагается на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков. В следующем туре подопечные Валерия Карпина встретятся с московским «Динамо». Матч состоится 1 ноября, начало — в 19:00 мск.