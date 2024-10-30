УЕФА выделит € 1 млрд на развитие женского футбола до 2030 года

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запустил новую программу развития женского футбола в регионе, по которой на это направление будет выделен € 1 млрд в период с 2024 по 2030 год. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Программа под названием «Неудержимые» нацелена на то, чтобы сделать футбол самым массовым командным видом спорта среди женщин в каждой европейской стране. На развитие женского футбола будет выделен € 1 млрд из доходов от соревнований и инвестиций УЕФА. Также организация обещает новый формат женской Лиги чемпионов со следующего года и возможное появление второго клубного турнира.

«Неудержимые» — это наша дорожная карта, которая заложит основу для устойчивого будущего и раскроет весь потенциал женского футбола. Вступая в эту захватывающую новую эру, мы должны продолжать с той же страстью, которая завела нас так далеко. Наша преданность делу остаётся такой же сильной, как и прежде. Наша миссия проста — помочь женскому футболу занять видное место в европейском спортивном сообществе», — заявил президент УЕФА Александер Чеферин.