Валерий Карпин прокомментировал слова Сергея Юрана о готовности возглавить «Спортинг»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал слова Сергея Юрана, что он готов возглавить португальский «Спортинг», который расстался со своим наставником Рубеном Аморимом.

«Юран мог бы возглавить «Спортинг». Он знает португальский язык, поэтому может», — приводит слова Карпина «РБ Спорт».

Напомним, Сергей Юран тренировал московский «Алмаз», ставропольское «Динамо», латвийский «Диттон», эстонский ТФМК, ярославский «Шинник», подмосковные «Химки», казахстанский «Локомотив», азербайджанский «Симург», «Сибирь», калининградскую «Балтику», армянскую «Мику», «Зоркий», «СКА-Хабаровск» и «Пари Нижний Новгород».