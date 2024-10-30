Николай Писарев назвал главного, по его мнению, претендента на вылет из РПЛ

Тренер сборной России по футболу Николай Писарев считает «Оренбург» главным претендентом на вылет в Мелбет Первую лигу по итогам нынешнего сезона РПЛ.

«Оренбург» явно главный претендент. Пришёл Слишкович, непонятно за какие заслуги, — человек, не работавший никогда главным тренером, а тут — в нашу непростую, скажем так, лигу сразу. Я думаю, им сложнее всего будет. Хотя они не на своём месте, конечно, по составу.

Но там всё время есть вопрос выбора тренера. И кто-то должен отвечать за выбор тренера — был Ярошик, потом Деограсия. Сейчас вот Слишкович. Я не знаю, всегда ли тренер должен отвечать за результат или всё-таки там есть кто-то, кто отвечает за выбор тренера», — приводит слова Писарева «РБ Спорт».

Напомним, 3 октября «Оренбург» объявил об увольнении Давида Деограсии, который проработал в клубе с 2023 года. Владимир Слишкович был назначен на должность главного тренера «Оренбурга» 6 октября. Босниец известен по своей работе в московском «Спартаке». Слишкович был частью тренерского штаба Гильермо Абаскаля, а после ухода испанца исполнял обязанности главного тренера красно-белых.

«Оренбург» по состоянию на сегодняшний день занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав восемь очков в 13 матчах. В следующей встрече внутреннего первенства подопечные Слишковича сыграют с «Краснодаром» на выезде.