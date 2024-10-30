Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Николай Писарев назвал главного, по его мнению, претендента на вылет из РПЛ

Николай Писарев назвал главного, по его мнению, претендента на вылет из РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Тренер сборной России по футболу Николай Писарев считает «Оренбург» главным претендентом на вылет в Мелбет Первую лигу по итогам нынешнего сезона РПЛ.

«Оренбург» явно главный претендент. Пришёл Слишкович, непонятно за какие заслуги, — человек, не работавший никогда главным тренером, а тут — в нашу непростую, скажем так, лигу сразу. Я думаю, им сложнее всего будет. Хотя они не на своём месте, конечно, по составу.

Но там всё время есть вопрос выбора тренера. И кто-то должен отвечать за выбор тренера — был Ярошик, потом Деограсия. Сейчас вот Слишкович. Я не знаю, всегда ли тренер должен отвечать за результат или всё-таки там есть кто-то, кто отвечает за выбор тренера», — приводит слова Писарева «РБ Спорт».

Напомним, 3 октября «Оренбург» объявил об увольнении Давида Деограсии, который проработал в клубе с 2023 года. Владимир Слишкович был назначен на должность главного тренера «Оренбурга» 6 октября. Босниец известен по своей работе в московском «Спартаке». Слишкович был частью тренерского штаба Гильермо Абаскаля, а после ухода испанца исполнял обязанности главного тренера красно-белых.

«Оренбург» по состоянию на сегодняшний день занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав восемь очков в 13 матчах. В следующей встрече внутреннего первенства подопечные Слишковича сыграют с «Краснодаром» на выезде.

Материалы по теме
Писарев: матч «Зенита» и «Локомотива» — это европейский футбол
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android