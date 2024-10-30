Экс-игрок ПАОКа Чернышов: у меня в Греции ничего не получилось, но Чалов поехал не зря

Бывший центральный защитник ПАОКа Андрей Чернышов высказался по поводу карьеры хавбека Фёдора Чалова в греческом клубе.

«Чалов не зря поехал в ПАОК, ведь ему сделали хорошее предложение, и команда играет в еврокубках. Надо себя пробовать и о себе заявлять. Я когда играл в «Штурме», был одним из лучших игроков австрийского чемпионата на своей позиции. А потом переехал в греческий ПАОК, но через две недели понял, что это не моя страна и не мой футбол. У меня там ничего не получилось, хотя были доброжелательные люди, прекрасная страна и хорошие климатические условия. Но адаптироваться не смог. Возможно, Чалову нужно больше времени для притирки, ведь он мог попасть в функциональную яму. Давайте подождём начала второго круга. Тогда можно будет делать какие-то выводы», — сказал Чернышов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.