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В «Зените» высказались о возможном уходе Артура и Родригао

В «Зените» высказались о возможном уходе Артура и Родригао
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Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию, что бразильские игроки Артур Гимарайнс и Родригао в скором времени могут покинуть клуб.

«Мы слухи, особенно глупые и фантазийные, не комментируем. Они — игроки команды «Зенит», всё этим сказано», — приводит слова Медведева «ВсеПроСпорт».

После 13 сыгранных матчей санкт-петербургский «Зенит» располагается на второй строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, набрав 30 очков. В следующем туре подопечные Сергея Семака встретятся с махачкалинским «Динамо». Матч состоится 2 ноября, начало — в 18:00 мск.

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