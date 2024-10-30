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Николич рассказал, какой футбол он хочет видеть от ЦСКА в матче со «Спартаком»

Николич рассказал, какой футбол он хочет видеть от ЦСКА в матче со «Спартаком»
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Главный тренер ЦСКА Марко Николич высказался о предстоящем матче со «Спартаком» в рамках 14-го тура чемпионата России.

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Какой футбол хотите увидеть от своей команды?
— Результативный. В последних 12 официальных играх пропустили три гола. Каждую четвёртую встречу пропускаем по одному. Меня это устраивает. Я доволен. Подписался бы на всю жизнь на такую статистику в обороне. В атаке надо быть более острыми, использовать моменты, — сказал Николич в эфире «Матч ТВ».

Напомним, московский ЦСКА 2 ноября сыграет дома со столичным «Спартаком». Армейцы, набравшие 24 очка, на данный момент идут пятыми в чемпионате России. «Спартак» (22) занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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