Николич рассказал, какой футбол он хочет видеть от ЦСКА в матче со «Спартаком»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич высказался о предстоящем матче со «Спартаком» в рамках 14-го тура чемпионата России.

— Какой футбол хотите увидеть от своей команды?

— Результативный. В последних 12 официальных играх пропустили три гола. Каждую четвёртую встречу пропускаем по одному. Меня это устраивает. Я доволен. Подписался бы на всю жизнь на такую статистику в обороне. В атаке надо быть более острыми, использовать моменты, — сказал Николич в эфире «Матч ТВ».

Напомним, московский ЦСКА 2 ноября сыграет дома со столичным «Спартаком». Армейцы, набравшие 24 очка, на данный момент идут пятыми в чемпионате России. «Спартак» (22) занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.