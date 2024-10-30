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Матчи Кубка Испании начнутся с минуты молчания в память о жертвах урагана

Матчи Кубка Испании начнутся с минуты молчания в память о жертвах урагана
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Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) объявила, что ближайшие матчи Кубка Испании начнутся с минуты молчания в память о жертвах урагана, который прошёл в стране.

«Испанский футбол хочет выразить свою тревогу в связи с погодной трагедией, которую переживает весь регион испанского Леванте, и выражает свои соболезнования семьям погибших.

Выражая это мнение, RFEF в эту среду постановила, что всем матчам, которые состоятся в ближайшие дни, будет предшествовать минута молчания в память о погибших и в знак солидарности со всеми людьми, пострадавшими от урагана», — говорится в заявлении федерации.

Ранее стало известно, что Королевская испанская футбольная федерация перенесла две игры первого круга Кубка Испании из-за последствий урагана — между «Валенсией» и «Парла Эскуэла», а также между «Леванте» и «Понтеведрой». Эти матчи должны были состояться сегодня, 30 октября.

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